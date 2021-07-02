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Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihini açıkladı mı?

02.07.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in popüler dizisi Aşk 101'in 2. sezonu merak konusu olmaya devam ediyor. İlk sezonuyla izleyiciden tam not alan dizisinin, sezon arası uzayınca Aşk 101'in 2. sezon başlangıç tarihi gündem olmaya başladı. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihini açıkladı mı? Detaylar haberimizde...

Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Türk dizisi Aşk 101'in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ele aldıkları konu ile dikkat çeken dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme alırken yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız yer aldı. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihini açıkladı mı? İşte ayrıntılar...

Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonu ile büyük ses getiren Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.
Gerek konusu gerek ise oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Aşk 101'in ikinci sezonuna ilişkin Netflix tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

NETFLİX'TEN İLK AÇIKLAMA

NETFLİX'TEN İLK AÇIKLAMA
Netflix platformundan diziye ilişkin ilk açıklamada ise "Siz sevgili izleyicilerimizle buluşmaya az kaldı, Aşk 101 2. sezonu Netflix konseyi tarafından onaylanmış olup, Netflix Platformunda siz sevgili izleyicilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz, çok yakında Netflix'teyiz" ifadeleri kullanıldı.

AŞK 101 İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AŞK 101 İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
İkinci sezon çekimleri tamamlanan dizinin yayınlanma tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.

2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin çekimleri tamamlansa da ikinci sezona ait tanıtım fragmanı da henüz yayınlanmadı.
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Anahtar Kelimeler:
Netflix
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