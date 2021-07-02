Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihini açıkladı mı?

Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan Türk dizisi Aşk 101'in 2. sezonunun ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Başarılı oyuncu kadrosu ve ele aldıkları konu ile dikkat çeken dizinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme alırken yönetmen koltuğuna Ahmet Katıksız yer aldı. Peki Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix Aşk 101 2. sezon hangi tarihini açıkladı mı? İşte ayrıntılar...

Aşk 101 yeni sezon ne zaman başlayacak?

İlk sezonu ile büyük ses getiren Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

Gerek konusu gerek ise oyuncu kadrosu ile büyük beğeni toplayan Aşk 101'in ikinci sezonuna ilişkin Netflix tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

NETFLİX'TEN İLK AÇIKLAMA Netflix platformundan diziye ilişkin ilk açıklamada ise "Siz sevgili izleyicilerimizle buluşmaya az kaldı, Aşk 101 2. sezonu Netflix konseyi tarafından onaylanmış olup, Netflix Platformunda siz sevgili izleyicilerimizle buluşmak için gün sayıyoruz, çok yakında Netflix'teyiz" ifadeleri kullanıldı.

AŞK 101 İKİNCİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? İkinci sezon çekimleri tamamlanan dizinin yayınlanma tarihi hakkında ise resmi bir açıklama yapılmadı.