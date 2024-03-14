Askere gideceği için isyan eden Mükremin Gezgin Katarsis'te! Hücrede kaldı gardiyandan su istedi! "Senin kemiklerini kırarım"

Mükremin Gezgin ise "Adam bana diyor ki ben gizliyim diyor pasif olacağım ben sana demek istiyor bu ne demek oluyor yani bir kadınsı olacağım sana demek anlamında oluyor kardeşim benim ne işim var senle ben çıldırıyorum ya! Ya adamı gör şok! Belki çok iyi de tanıyorsun öyle insanlar da var" dedi.