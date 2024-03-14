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  4. Askere gideceği için isyan eden Mükremin Gezgin Katarsis'te! Hücrede kaldı gardiyandan su istedi! "Senin kemiklerini kırarım"

Askere gideceği için isyan eden Mükremin Gezgin Katarsis'te! Hücrede kaldı gardiyandan su istedi! "Senin kemiklerini kırarım"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
14.03.2024 09:04
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Fenomen Mükremin Gezgin Gökhan Çınar'ın konuğu oldu ve cezaevine girdiği süreçte neler yaşadığını anlattı. Gardiyandan şampuan ve sıcak su isteyen Mükremin Gezgin aldığı yanıtla nasıl şoke oldu. İşte askere gitme sürecinde yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen fenomenin anlattıkları...

Katarsis X-TRA ‘da Gökhan Çınar’ın konuğu Mükremin Gezgin oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla milyonlarca insan tarafından izlenen, takip edilen ve sıkça eleştirilen Gezgin son dönemde askere gideceğini duyurmuş ve isyan etmişti.

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YAŞADIKLARINI ANLATTI

Çınar fenomene "Bana gelen mesajları anlatsam aklınız almaz demişsin. Ne duyuyorsun sen en çok erkeklerden, insanlardan?" diye sordu.

Mükremin Gezgin ise "Adam bana diyor ki ben gizliyim diyor pasif olacağım ben sana demek istiyor bu ne demek oluyor yani bir kadınsı olacağım sana demek anlamında oluyor kardeşim benim ne işim var senle ben çıldırıyorum ya! Ya adamı gör şok! Belki çok iyi de tanıyorsun öyle insanlar da var" dedi.

"SAHTE GÖĞÜS YAPTIRACAĞIM DEDİM..."

"SAHTE GÖĞÜS YAPTIRACAĞIM DEDİM..."

Gökhan Çınar konuğuna ayrıca geçiş sürecine dair de "Sen hatta halk arasında herkesin işte cinsiyet değiştirme süreci diye konuştuğu uyum sürecini başlatmak istiyorsun ama programın başında da söyledin annen yapma diyor" sorusunu yöneltti.

Mükremin Gezgin ise "Ben sahte göğüs yaptıracağım dedim geri 2 ay sonra çıkacak dedim inan yani dondu hiç konuşmadı telefonda sadece dinledi dinledi o kadar ağlıyor ki..." yanıtını verdi. Gezgin kardeşinin "Ne olur yapma" diye yalvardığını da söyledi.

Fenomen göğüs ameliyatı başlarken annesi için vazgeçtiğini de ifade etti.

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