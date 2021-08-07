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Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! İşte bir zamanlar birliktelik yaşayan ünlüler

07.08.2021 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birliktelikleriyle bir zamanlara damga vurmuş ancak zaman geçtikçe hafızalardan silinen birçok ünlü çift var. Cem Yılmaz ile Deniz Akkaya, Nurgül Yeşilçay ile Semih Kemahlı, Çağla Şikel ile Survivor yarışmacısı Bozok Gören bu isimlerden birkaçı... Haberimizde bir zamanlar birliktelik yaşayan ancak sonrasında yollarını ayırma kararı alan ünlü isimleri sizler için derledik.

Çağla Şikel'den Survivor yarışmacısı Bozok Gören'e, Nurgül Yeşilçay'dan Ayşe Kulin'in oğlu Selim Kemahlı'ya, Ebru Gündeş'ten Hakan Altun'a kadar birçok ünlü isim geçmişte birliktelik yaşadı ancak zamanla bu birliktelikler unutuldu. İşte bir zamanlara damga vuran, sonrasında ise unutulan ilişkiler...

Bir zamanlar aşk yaşamış ünlüler...

Ünlü şarkıcı Hakan Altun ile Ebru Gündeş bir zamanlar nişanlıydı. İddiaya göre aşırı kıskanç olan Ebru Gündeş, Hakan Altun'a sadakat testi yapmak istedi. Ukraynalı bir hizmetçi kızdan Altun'a kur yapmasını isteyen Gündeş'in bu planını öğrenen Altun çok sinirlenerek Gündeş'ten ayrıldı.

Murat Boz- Aslı Enver

Murat Boz- Aslı Enver
Murat Boz ile Aslı Enver'in birlikteliği çok konuşulmuştu. İddiaya göre Aslı Enver'in evlenme isteğine Boz olumlu yaklaşmayınca ilişki bitti.

Deniz Akkaya-Cem Yılmaz

Deniz Akkaya-Cem Yılmaz
İki ünlü isim Deniz Akkaya ve Cem Yılmaz uzun bir süre önce sevgiliydi.

Nurgül Yeşilçay-Selim Kemahlı

Nurgül Yeşilçay-Selim Kemahlı
Asmalı Konak dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nurgül Yeşilçay o zamanlarda, Ayşe Kulin'in oğlu Selim Kemahlı ile birlikteydi. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan ikili herkesi şaşırtmıştı. Söylenenlere göre Kemahlı, Yeşilçay'a evlenme teklifi etmiş ancak olumlu yanıt alamamış.

Safiye Soyman- Ziya Akaröz

Safiye Soyman- Ziya Akaröz
Çocuk yaşta dünyaevine giren Soyman, Ziya Akaröz ile evlendiğinde 13 yaşındaydı. Görücü usulü ile 24 yaşındaki Öz ile evlenen Soyman'ın bu evliliği 15 yıl sürdü.
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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver Cem Yılmaz Çağla Şıkel Deniz Akkaya Ebru Gündeş Murat Boz
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