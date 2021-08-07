Aşkları magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! İşte bir zamanlar birliktelik yaşayan ünlüler

Çağla Şikel'den Survivor yarışmacısı Bozok Gören'e, Nurgül Yeşilçay'dan Ayşe Kulin'in oğlu Selim Kemahlı'ya, Ebru Gündeş'ten Hakan Altun'a kadar birçok ünlü isim geçmişte birliktelik yaşadı ancak zamanla bu birliktelikler unutuldu. İşte bir zamanlara damga vuran, sonrasında ise unutulan ilişkiler...

Bir zamanlar aşk yaşamış ünlüler...

Ünlü şarkıcı Hakan Altun ile Ebru Gündeş bir zamanlar nişanlıydı. İddiaya göre aşırı kıskanç olan Ebru Gündeş, Hakan Altun'a sadakat testi yapmak istedi. Ukraynalı bir hizmetçi kızdan Altun'a kur yapmasını isteyen Gündeş'in bu planını öğrenen Altun çok sinirlenerek Gündeş'ten ayrıldı.

Murat Boz- Aslı Enver Murat Boz ile Aslı Enver'in birlikteliği çok konuşulmuştu. İddiaya göre Aslı Enver'in evlenme isteğine Boz olumlu yaklaşmayınca ilişki bitti.

Deniz Akkaya-Cem Yılmaz İki ünlü isim Deniz Akkaya ve Cem Yılmaz uzun bir süre önce sevgiliydi.

Nurgül Yeşilçay-Selim Kemahlı Asmalı Konak dizisi ile adını geniş kitlelere duyurmayı başaran Nurgül Yeşilçay o zamanlarda, Ayşe Kulin'in oğlu Selim Kemahlı ile birlikteydi. Evlenmeleri beklenirken ayrılık kararı alan ikili herkesi şaşırtmıştı. Söylenenlere göre Kemahlı, Yeşilçay'a evlenme teklifi etmiş ancak olumlu yanıt alamamış.