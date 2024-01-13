Aslı Bekiroğlu'nun transparan tarzı sosyal medyanın diline düştü! Bir bakan bir daha baktı

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.



Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aslı Bekiroğlu son olarak bir markanın özel davetine katıldı. Geceden pozları sosyal medyada yayılan ünlü ismin transparan tarzı hiç beğenilmedi.

Aslı Bekiroğlu'nun pembe mini etek, pembe transparan bluz ve siyah ayakkabılarıyla tamamladığı kombinine sosyal medyada yorum yağdı. Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kombinine benzetilen tarzı adeta sosyal medyanın diline düştü.

Afra Saraçoğlu ve Aslı Bekiroğlu'nun pozları yan yana getirilerek; 'İnternette gördüğüm eve gelen' yorumları yapıldı.