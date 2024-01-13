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  4. Aslı Bekiroğlu'nun transparan tarzı sosyal medyanın diline düştü! Bir bakan bir daha baktı

Aslı Bekiroğlu'nun transparan tarzı sosyal medyanın diline düştü! Bir bakan bir daha baktı

13.01.2024 07:22 | Son Güncelleme:
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Beni Böyle Sev, Adı Mutluluk, Gülümse Yeter, Jet Sosyete ve Benim Tatlı Yalanım gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu dün gerçekleştirilen özel bir davete katıldı. Transparan tarzıyla dikkat çeken Bekiroğlu'nun kombini hiç beğenilmedi. Aslı Bekiroğlu tarzıyla sosyal medyanın diline düştü.

Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve sempatik halleri ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

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Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Aslı Bekiroğlu son olarak bir markanın özel davetine katıldı. Geceden pozları sosyal medyada yayılan ünlü ismin transparan tarzı hiç beğenilmedi.
Aslı Bekiroğlu'nun pembe mini etek, pembe transparan bluz ve siyah ayakkabılarıyla tamamladığı kombinine sosyal medyada yorum yağdı. Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun kombinine benzetilen tarzı adeta sosyal medyanın diline düştü.
Afra Saraçoğlu ve Aslı Bekiroğlu'nun pozları yan yana getirilerek; 'İnternette gördüğüm eve gelen' yorumları yapıldı.
Aslı Bekiroğlu'nun bu pozlarına ayrıca; 'Kendi gözlerimden özür diliyorum', 'Ne ne olmuş bu gerçek mi?', 'Ay bu ne', 'Aşırı kötü' gibi yorumlarda geldi.
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Aslı Bekiroğlu Oyuncu ünlü oyuncu
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