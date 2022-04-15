Aslı Enver'in annesini gören inanamadı! 'Anasına bak kızını al'

Televizyon dünyasına atıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sempatisini kazanan Aslı Enver, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

İstanbullu Gelin dizisiyle yakaladığı uyuma hayran kalan sevenleri, yeni projelerde kendisini görmek isteseler de Enver şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.

Sevgilisi Önder Öztarhan evlilik yoluna girdiği söylenen Enver, hem aşk da hem de işte başarıyı elde etti.



Son olarak annesiyle keyifli anlarını paylaşan Aslı Enver, sosyal medyada gündeme geldi. Enver'i görenler, 'Anasına bak, kızını al' yorumunda bulundu.