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Aslı Enver'in annesini gören inanamadı! 'Anasına bak kızını al'

15.04.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aslı Enver, geçtiğimiz gün annesiyle görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Son günlerde sevgilisi Önder Öztarhan'la gündemde olan Aslı Enver'in annesini görenler, 'Anasına bak kızını al derler' yorumu geldi.

Televizyon dünyasına atıldığı ilk günden itibaren izleyicinin sempatisini kazanan Aslı Enver, güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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İstanbullu Gelin dizisiyle yakaladığı uyuma hayran kalan sevenleri, yeni projelerde kendisini görmek isteseler de Enver şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.

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Sevgilisi Önder Öztarhan evlilik yoluna girdiği söylenen Enver, hem aşk da hem de işte başarıyı elde etti.
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Son olarak annesiyle keyifli anlarını paylaşan Aslı Enver, sosyal medyada gündeme geldi. Enver'i görenler, 'Anasına bak, kızını al' yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Aslı Enver
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