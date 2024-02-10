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  4. Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Selda Özer'in son hali şaşırttı

Asmalı Konak’ın Dilara’sıydı... Yıllar acımadı! Selda Özer'in son hali şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
10.02.2024 15:57 | Son Güncelleme:
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Asmalı Konak, Bir İstanbul Masalı gibi ünlü dizilerde rol alan oyuncu Selda Özer'e yıllar acımadı. 63 yaşında olan ünlü oyuncuyu görenler tanıyamadı. Ünlü oyuncu şimdilerde Bodrum'da sessiz sakin bir hayat sürüyor.

Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle akıllarda yer edinen Selda Özer'in yıllar içerisindeki değişimi şaşırttı.

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SON HALİ GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

Bir dönemin en çok ekranlarda görünen oyuncularından Selda Özer, güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekiyordu.

Aktif oyunculuk yaptığı dönem çok önemli projelerde yer alan Selda Özer şimdilerde Bodrum'da sakin bir hayat sürüyor.

Özcan Deniz ile Nurgül Yeşilçay'ın başrollerinde yer aldığı Asmalı Konak dizisinde Dilara karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Selda Özer'in son hali gündem oldu.

63 yaşındaki oyuncunun son halini görenler şaşırdı. Dönemin en popüler dizilerinde rol alan Özer, sosyal medya paylaşımlarıyla da ayrıca dikkat çekiyor.

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