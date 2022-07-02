Kars'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki astsubay Mustafa Gümüş, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.
Gümüş'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Taşova Devlet Hastanesi morgundan alınarak evinin önüne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra cenaze, Merkez Çarşı Camisi'ne götürüldü.
Gümüş'ün cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazından sonra defnedilmek üzere il merkezine bağlı Yuva köyüne gönderildi.
Cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Ahmet Gökcecik, Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ayhan Aygün ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Öztürk, gazetecilere, Gümüş'ün görev yerine giderken geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini dile getirerek, "Göreve geçen sene başlamıştı. Bir ailemizin üniversite bitiren çocuğuydu. Bu memlekete hizmet etmek üzere manevi değerlerimize, vatanına milletine bağlı bir gencimizdi. Ülkemizin ve askeri teşkilatın başı sağ olsun." dedi.
Kars-Göle kara yolunda 30 Haziran'da iki otomobilin çarpıştığı kazada Gümüş olay yerinde hayatını kaybetmiş, bir kişi de yaralanmıştı.
Astsubay Mustafa Gümüş, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz