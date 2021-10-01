Ata tohumundan yetiştirilen Konuralp pirincinin hasadı başladı

ÖMER ÜRER - Düzce'de, lezzeti dolayısıyla talep gören, Osmanlı'da saray mutfaklarını süsleyen Konuralp pirinci dönüm başına 650 kilogram verimle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Konuralp beldesinde üretimi yapılan, ünü ve belirgin nitelikleriyle bölgeyle özdeşleşen, Osmanlı'dan bu yana korunan ata tohumuyla yetiştirilen coğrafi tescilli pirinç, sofralardaki yerini almaya başladı.

Çiftçiler tarafından yaklaşık 4 ay önce 3 bin dönüm sulak alana ekilen ve meşakkatli üretim sürecinin ardından olgunluğa ulaşan ürünün hasadına başlandı.

Kurak geçen mevsime rağmen dönümden 650 kilogram beklenen verimden mutlu olan üreticiler, pazar sıkıntısı yaşanmayan ürünlerini kurutma işleminin ardından satışa hazır hale getiriyor.

- "Çeltik zorlu bir mahsul"

Pirinç üreticisi 61 yaşındaki İsmet Aktepe, AA muhabirine, çeltik tarımını dededen toruna yaptıklarını, çocuklarının da bu ürünü ektiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 ay önce ata tohumu çeltikleri toprakla buluşturduklarını ve hasat mevsimine ulaştıklarını anlatan Aktepe, "Allah bereketini versin. Çeltiklerin gelişimi güzeldi. Hava muhalefeti nedeniyle hafif bir boşluk var ama Allah ne verdiyse ona razıyız. Verimden memnunuz." dedi.

Aktepe, üretimin zahmetli olduğunu dile getirerek, "4,5 aydır her gün buradayız. Ekimden biçimine kadar, suyunun kontrolü, ilacı ve gübre atması olsun... Bunun başından bir gün ayrılamazsın. Ayrıldığın an çeltik bir günde kendini bozar. Onun için zorlu bir mahsul." diye konuştu.

- "Sezon genel anlamda iyi geçti"

Üretici Fatih Bayraktar da coğrafi tescilli Konuralp pirincinin, Osmanlı saray mutfaklarının vazgeçilmez ürünü olduğunu kaydetti.

Sezonun genel anlamda iyi geçtiğini aktaran Bayraktar, hasat sezonuna ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayraktar, hasat zamanının çiftçinin sevinçli günü olduğuna işaret ederek, "Ürünü hasat edip inşallah vatandaşın hizmetine sunacağız. Konuralp, Osmanlı mutfağına pirinç üreten bir yerdir. Ekilişi bütün yörelerle aynı olsa bile bizim suyumuz biraz daha farklı, barajdan soğuk yağmur suyuyla besleniyor. Bundan dolayı lezzet açısından farklı. Tohumu eski dönemlerden beri hiç değişmedi. Diğer çeltiklerle aynı olduğu halde lezzet açısından farklı." ifadelerini kullandı.

Sulama Birliği ve İl Özel İdaresinin desteğiyle bu sene verimin arttığını vurgulayan Bayraktar, "Daha da artış göstermesi için devlet aynı zamanda ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.