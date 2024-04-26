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  4. 'Atanın-Tutanın iyi olacak' cümlesinin kelime anlamı! Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla tarih yazıyor...

'Atanın-Tutanın iyi olacak' cümlesinin kelime anlamı! Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla tarih yazıyor...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
26.04.2024 22:05
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Adana Demirspor maçında 8 kurtarış yapan Fernando Muslera, bu sezon 17 maçta kalesini gole kapatarak kendisine ait lig rekorunu kırdı. Muslera'nın Adana Demirsporlu oyunculara geçit vermediği maçı Galatasaray 3-0 kazanarak büyük bir avantaj elde etti.

Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Muslera, Adana Demirspor karşısında 65 dakikada 8 kurtarış yaparak inanılmaz bir performans sergiledi.

17 MAÇTA GOL YOK

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Toplamda bu sezon 17 maçta gole kapatan Fernando Muslera, Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda iddialı konuma getiren isimlerin başında yer aldı.

SON HAFTALARA DAMGA VURDU

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Galatasaray'ın son haftalarda yükselişinin en önemli isimlerinden biri Muslera oldu. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları şampiyonluk yolunda tutan Uruguaylı eldiven, kariyer sezonlarından birini geçiriyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

37 yaşındaki tecrübeli eldivenin geçtiğimiz hafta sözleşmesi uzatılmıştı. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini söyleyen Muslera'nın bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.

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