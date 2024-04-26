'Atanın-Tutanın iyi olacak' cümlesinin kelime anlamı! Fernando Muslera, Galatasaray formasıyla tarih yazıyor...

Muslera, Adana Demirspor karşısında 65 dakikada 8 kurtarış yaparak inanılmaz bir performans sergiledi.

17 MAÇTA GOL YOK

Toplamda bu sezon 17 maçta gole kapatan Fernando Muslera, Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda iddialı konuma getiren isimlerin başında yer aldı.

SON HAFTALARA DAMGA VURDU

Galatasaray'ın son haftalarda yükselişinin en önemli isimlerinden biri Muslera oldu. Gösterdiği performansla sarı-kırmızılıları şampiyonluk yolunda tutan Uruguaylı eldiven, kariyer sezonlarından birini geçiriyor.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

37 yaşındaki tecrübeli eldivenin geçtiğimiz hafta sözleşmesi uzatılmıştı. Futbolu Galatasaray'da bırakmak istediğini söyleyen Muslera'nın bu performansı taraftarları bir hayli mutlu etti.

