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Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

13.07.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Adıyaman'da, Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu.

Barajın Kahta ilçesi sınırları içerisinde kalan kısmındaki kıyıda hareketsiz bir kadını fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ve 35 yaşlarında olduğu değerlendirilen kadının cesedi, Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

Atatürk Barajı kıyısında kadın cesedi bulundu

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atatürk barajı morg

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