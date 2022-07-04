YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

04.07.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı - "Kaliteli eğitimin yanında sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaz dönemini tamamlamak hedefindeyiz"

Atatürk Üniversitesine yaz okulu için 10 bin öğrencinin kayıt yaptığı ve derslerine başladığı bildirildi.

Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, 65 yıllık tecrübesi, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı teknolojik altyapısıyla Atatürk Üniversitesi, 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Okulu eğitimine yaz döneminde de devam ediyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin başlamasıyla önemli bir ivme kazanan, verdiği kaliteli eğitimi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından akredite edilerek tescil altına alınan ve son olarak YÖK’ün belirlediği Araştırma Üniversiteleri arasına girerek önemli bir başarıya imza atan Atatürk Üniversitesine, Yaz Okulu için açılan programlara 134 farklı üniversiteden 3 bin, Atatürk Üniversitesinden ise 7 bin olmak üzere toplamda 10 bin öğrenci kayıt yaptırdı.

Bu öğrencilerin yaklaşık 2 bini ise misafir (yabancı) öğrencilerden oluşuyor

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, sınırların çok ötesine uzanan bir misyonla ülke yükseköğretimine hizmet eden Atatürk Üniversitesine ülkeden ve dünya üniversitelerinden öğrencilerin yaz okulu için geldiğini belirtti.

Öğrencilerin her birinin kentin tarihi ve kültürel birikiminden istifade etmesini isteyen Çomaklı, "Kaliteli eğitimin yanında sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaz dönemini tamamlamak hedefindeyiz. Üniversitemizin eğitim öğretim olanaklarını yaz döneminde de öğrencilerin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Çomaklı, yaz okulu programına katılan öğrencilere başarı diledi.

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

- Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı - "Kaliteli eğitimin yanında sosyal bütünleşmeyi sağlayarak yaz dönemini tamamlamak hedefindeyiz"

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Atatürk Üniversitesine kayıt yaptıran 10 bin öğrenci yaz okuluna başladı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kayıt yaz okulu

Erzurum Namaz Vakitleri 4 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:50
Sabah
04:45
Öğle
12:24
İkindi
16:21
Akşam
19:54
Yatsı
21:40

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 4 Temmuz Pazartesi

Şeker Eczanesi
Palandoken
Doğu Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Yağmur Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Şeytanın aklına gelmez! Kadınları filme almak için...

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı! Beğeni butonu çöktü

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

Esra Erol aşka geldi! Kocası bakın ne yorum yaptı

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.