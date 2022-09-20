Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi merkezi yemekhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.
Üniversite yerleşkesindeki öğrenci yemekhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede çatıyı saran alevlere, olay yerine çağrılan Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi de sevk edildi.
Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Atatürk Üniversitesinin yemekhanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
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