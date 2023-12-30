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  4. Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış! Hem de Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta...

Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış! Hem de Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta...

30.12.2023 13:10 | Son Güncelleme:
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Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa mücadelesi Suudi yetkililerin maç öncesi Atatürk tişörtü ve pankartıyla oyuncuların sahaya çıkmasına izin verilmemesi sonrası hem Galatasaray hem de Fenerbahçe karşılaşmaya çıkmayı reddederken, Suudilerin 2018 yılında Londra'da oynanan Süper Kupa maçı öncesi geleneksel 'Kılıç dansı' yaptığı ortaya çıktı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, müsabaka öncesi yaşanan kriz nedeniyle iptal edildi.


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KILIÇ DANSI YAPMIŞLAR

KILIÇ DANSI YAPMIŞLAR

Suudi yetkililerin skandal talepleri sonrası iptal edilen maç tüm dünyada gündem olurken Atatürk tişört ve posterlerin izin vermeyen Suudilerin 2018 yılında Londra'da Al Hilal-Al Ittihad arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi öncesinde sahaya çıkan bir grubun geleneksel 'Kılıç Dansı' yaptığı ortaya çıktı. 

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'DI

HAKEM CÜNEYT ÇAKIR'DI

Karşılaşmada Cüneyt Çakır düdük çalarken, yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlenmişti.

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Suudi Arabistan son dakika fenerbahçe galatasaray süper kupa maçı
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