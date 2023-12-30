Atatürklü tişörtleri siyasi bulan Suudiler bakın 2018'de Londra'da oynanan finalde ne yapmış! Hem de Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta...

KILIÇ DANSI YAPMIŞLAR

Suudi yetkililerin skandal talepleri sonrası iptal edilen maç tüm dünyada gündem olurken Atatürk tişört ve posterlerin izin vermeyen Suudilerin 2018 yılında Londra'da Al Hilal-Al Ittihad arasında oynanan Süper Kupa mücadelesi öncesinde sahaya çıkan bir grubun geleneksel 'Kılıç Dansı' yaptığı ortaya çıktı.