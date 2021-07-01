ERZİNCAN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin 102. yıl dönümü törenle kutlandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, ellerinde Türk bayraklarıyla Ergan Kavşağı'ndan belediye binası önündeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından anıta çelenk sunuldu.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, törende yaptığı konuşmada, Atatürk'ün Erzincan'a gelişinin sadece bir Anadolu şehrini ziyaretten ibaret olmadığını söyledi.

Atatürk'ün kent ziyareti esnasında kendisini karşılayan Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Üyesi ve İstiklal Madalyası sahibi Erzincanlı Hacı Fevzi Efendiyi de Erzurum ve Sivas kongrelerinde yanından ayırmadığını ifade eden Aksun, şöyle konuştu:

"Mücadelesi ile bağımsızlığı ve zaferi sembolleştiren Erzincanlılar, medeniyet yolunda kararlılıkla yürümeye devam edecektir. Atatürk'ün yaktığı hürriyet ve istiklal meşalesi, Erzincan'da hiç sönmeyecektir. Erzincanlılar tarihin her döneminde devleti ve milleti adına ülkü ve ilkelerinden hiç taviz vermemiştir, bugün de aynı özlem ve inançla fikirlerine ve ideallerine sahip çıkmaya devam etmektedir."

Mustafa Doğan Anadolu Lisesi öğrencisi Ahmet Oktay Taşdemirler'in "Atatürk'ten Son Mektup" şiirini okuduğu törene, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.