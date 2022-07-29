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Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı

29.07.2022 01:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açılan alternatif yollar sayesinde oluşan uzun araç kuyruğu sona erdi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki (TAG) çamurlu suyun tahliyesi sürüyor.

Akşam saatlerinde OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda meydana gelen arızanın ardından atık suların taşındığı setlerin taşması nedeniyle otoyol araç trafiğine kapandı.

Derinliği yer yer iki metreyi bulan suyun otoyolda yaklaşık bir kilometrelik alanı kaplamasıyla bir tır çamur birikintisinin içinde kaldı.

Biriken atık su yüzünden otoyolun Gaziantep bölümünde ulaşım iki yönlü sağlanamıyor. Olayın hemen ardından alternatif yollar belirleyen ekipler, bekleyen araçları bu yollara yönlendirdi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından otoyoldaki uzun araç kuyruğu sona erdi.

Doğu ve batı yönünden kente giren araçlar, ağırlıklı olarak OSB içinden ve tarihi İpek Yolu'ndan yola devam etti.

- Onlarca iş makinesi suyun tahliyesine çalışıyor

Otoyolda biriken çamurlu suyun tahliyesine başlandı.

Tali yollardan atık su birikintisinin olduğu alana ulaşan onlarca iş makinesi, otoyolun çevresindeki dağlık yerlerden delikler açarak suyu tahliye ediyor.

Çalışmaların daha sağlıklı yürütülebilmesi için bölgede ışıklandırma da yapıldı.

Öte yandan çamur nedeniyle yaşanabilecek olası bir tehlikeye karşı AFAD ekipleri hazır bekletiliyor.

Çalışmaları Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Osman Toprak, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ve Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek takip etti.

Atık su birikintisi nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda temizlik çalışması başlatıldı

- Açılan alternatif yollar sayesinde oluşan uzun araç kuyruğu sona erdi

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

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