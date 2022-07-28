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Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

28.07.2022 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı araçlar, otoyolda biriken suda mahsur kaldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) atık su arıtma tesisindeki setlerin taşması sonucu, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) ulaşım durdu.

OSB'nin atık su arıtma tesisindeki bazı pompalarda henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle atık suların taşındığı setlerde taşma oldu.

Taşan sular ise otoyolun bazı bölümlerinde su birikintilerine sebep oldu.

Su birikintisi nedeniyle bazı trafik kazalarının da meydana geldiği bildirildi. Yolun bazı bölümlerinde su seviyesinin derinleştiği, bazı araçların da mahsur kaldığı bildirildi.

Kazalar ve su birikintileri nedeniyle otoyolun Gaziantep bölümünde çift yönlü trafik durdu.

Bölgeye atık su tesisindeki arızanın giderilmesi ve yolun temizlenmesi için ekip sevk edildi.

Öte yandan otoyolda oluşan uzun araç kuyruklarının tahliyesi için de alternatif yol güzergahlarının hazırlanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

- Bazı araçlar, otoyolda biriken suda mahsur kaldı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

Atık su tesisindeki arıza nedeniyle TAG Otoyolu'nda ulaşım aksadı

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