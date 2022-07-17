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Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

17.07.2022 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

BALIKESİR (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme (Batı Grubu) çeyrek final müsabakaları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

Dursunbey Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme (Batı Grubu) çeyrek final müsabakaları Saz Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 sporcuların katıldığı müsabakalarda ilk gün tabya bendi, ikinci gün ise kabak bendi kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.

Çeyrek finalde yetişkinler genel klasmanda birinci Abdullah İdris, ikinci Davut Çakır, üçüncü ise Alperen Alptekin oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Fatih Işık, yaptığı konuşmada, "Bu spor dalına küçük ve genç kardeşlerimizin daha çok katılım sağlamalarını istiyoruz. Çünkü gelecek nesillere aktarma konusunda yardımcı olacak kuşaklar gençlerdir." dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da belediye olarak gelenekleri yaşatmak, onları gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, bu yarışmaların düzenlenmesinde her zaman destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

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