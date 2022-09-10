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Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

10.09.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final müsabakalarının 1. ayağı yarışları Afyonkarahisar'da başladı.

İhsaniye ilçesi Döğer beldesindeki Emre Gölü kenarında düzenlenen yarışlarda konuşan Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Fatih Işık, yarışların iki gün süreceğini söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden 77 sporcunun yarışlarda yer alacağını belirten Işık, "Bugün burada Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonasının yarı final yarışları yapılacak. Yetişkinler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Burada kategorisinde başarılı olan sporcular, Kayseri'de yapılacak finallerde şampiyonluk için çaba gösterecek. Buradaki ve Kayseri'deki puanlar birleştirilerek Türkiye Şampiyonu belli olacak." ifadesini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise şampiyonanın Büyük Taarruzun 100. yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası yarı final yarışları Afyonkarahisar’da başladı

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Afyonkarahisar Emre Gölü yarı final

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