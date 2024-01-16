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  4. Atv o dizinin fişini çekti! Erken final kararı herkesi şaşırttı

Atv o dizinin fişini çekti! Erken final kararı herkesi şaşırttı

16.01.2024 10:41 | Son Güncelleme:
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Tv8’in “Aşka Düşman” dizisinin hemen ardından bir final kararı da Atv’den geldi. Kanalın sürpriz yaparak ilk bölümünü yılbaşı gecesi yayınladığı “Yıldızlar Bana Uzak” dizisi için final kararı alındı. Dizinin son çıkan reytingleri de beklentiyi karşılamayınca kanal yönetimi dizinin fişini çekti.

Furkan Andıç ile Burcu Kıratlı’nın başrollerini paylaştığı “Yıldızlar Bana Uzak” dizisi için erken final kararı verildi. Dizinin son çıkan reytingleri de beklentiyi karşılamayınca kanal yönetimi dizinin fişini çekti.


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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yıldızlar Bana Uzak dizisinin 4. bölümde bitirilmesine karar verildi. Senaryosu Ercan Uğur tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Bahadır İnce oturuyor.

KONUSU NEYDİ?

KONUSU NEYDİ?
Yıllardır birbirlerine deli gibi aşık olan Aslı ve Kadir artık hayallerine kavuşmak üzeredir. Kadir'in Aslı'ya evlenme teklifinden sonra ikili çok mutludur. Ama bu evlilik diğerleri için kara bir haberdir.
Özellikle de Han Varnalı için… Han'ın bu evliliği önlemek için kirli bir planı vardır. Kadir, işlemediği bir suçtan üstelik sevdiği kadının babasının katili olarak hapse düşer. Aslı bir tarafta harap haldeyken Kadir ile Varnalılar artık karşı karşıyadır. Kadir'in aklında sadece intikam almak vardır. Yahya ise Kadir'in hapishanede yol göstericisi olacaktır.

OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULARI KİMLER?
Yıldızlar Bana Uzak dizisinin oyuncu kadrosunda; Furkan Andıç, Burcu Kıratlı,Gürkan Uygun, Murat Daltaban,Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir yer alıyordu.
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Yıldızlar Bana Uzak gecesi
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