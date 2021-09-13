Av sezonunun açılmasıyla balıkçı tezgahları Bolu ve Karabük'te de şenlendi

BOLU/KARABÜK (AA) - Av yasağının kalkmasıyla denize kıyısı olan illerde bol miktarda avlanarak Bolu ve Karabük'e getirilen balıklar, vatandaşlardan büyük talep görüyor.

Bolu'da Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan Balık Pazarı'nda, av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor.

Çevre illerde denizlerden avlanan balıklar, kentteki tezgahları doldurdu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği pazarda, en çok hamsi, istavrit ve sardalya balıkları tercih ediliyor.

İşletme sahibi Hakan Yıldız, AA muhabirine, balıkların tezgahlara gelmeye başladığını belirterek, "İlk haftalarda palamut azdı ve çıkmıyordu. 3 gündür palamut da olmaya başladı. Balıklar güzelleşti, fiyatı 20 liraya düştü. Daha da düşmesini bekliyoruz." dedi.

Mevsimlerin değiştiğine, havaların sıcak gittiğine dikkati çeken Yıldız, "Buna rağmen iyi olacağını umuyoruz. Palamut ve hamsiden umudumuz var." ifadesini kullandı.

Kentte sardalyanın kilogramı 20, uskumru, mezgit, istavrit ve Karadeniz hamsisi 25, barbun 35, Karadeniz çipura 55, Karadeniz levreği 65 ve deniz levreği 80 liradan satılıyor.

Bartın ve Zonguldak'tan Karabük'e getirilen balıklar, hem satıcıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Tezgahlarda yerini alan hamsi, uskumru, istavrit ve mezgit kilogramı 30, barbun 40 ve sardalya 20 liradan satışa sunuluyor.

Balıkçı Serhat Kılıç, AA muhabirine, çeşidin bol olduğunu, satışların iyi gittiğini söyledi.