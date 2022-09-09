YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

09.09.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Avcılar'da iki metrobüsün çarpıştığı kazada bazı yolcular yaralanırken, metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Avcılar'daki metrobüs durağında henüz belirlenemeyen nedenle iki metrobüs çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan kişilere müdahale ediyor.

Kaza nedeniyle metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Avcılar'da iki metrobüs çarpıştı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası metrobüs

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
05:03
Sabah
06:31
Öğle
13:07
İkindi
16:42
Akşam
19:32
Yatsı
20:54
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.