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AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

21.08.2022 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları sona erdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Yarış Pisti'nde, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışların ikinci gününde sporcular kıyasıya mücadele etti.

Super Grup'ta 11, Maxi Grup'ta 7 sporcunun katıldığı yarışlarda, Super Grup 1. Yarış'ta birinciliği Ramazan Kaya, ikinciliği Andrea Furci, üçüncülüğü Azizhan Kaya, Super Grup 2. Yarış'ta Kemal Gürsoy birinciliği, Andrea Furci ikinciliği, Azizhan Kaya üçüncülüğü elde etti.

Maxi Grup 1. Yarış'ta Barkın Pınar birinci, Turgut Konukoğlu ikinci, Seda Kaçan üçüncü, Maxi Grup 2. Yarış'ta Turgut Konukoğlu birinci, Barkın Pınar ikinci, Zekai Özen üçüncü oldu.

Organizasyon, dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

AVIS 2022 Türkiye Pist Şampiyonası 2. ayak yarışları tamamlandı

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otomobil sporları

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