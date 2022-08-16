Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.
Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.
- Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı
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