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Avrupa Atletizm Şampiyonası

16.08.2022 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden milli atlet Yasemin Can altın madalya elde etti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 bin metre yarışlarında Türkiye'yi temsil eden Yasemin Can 30:32.57'lik derecesiyle altın madalya kazandı.

Avrupa Atletizm Şampiyonası 21 Ağustos'ta sona erecek.

Avrupa Atletizm Şampiyonası

- Milli atlet Yasemin Can altın madalya kazandı

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

2022 Çoklu Branş Avrupa Şampiyonası

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Anahtar Kelimeler:
Almanya türkiye atletizm federasyonu

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