Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! Çekya galibiyetini böyle değerlendirdiler: Geç gelen zafer...

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin 20. dakikasında 10 kişi kalan rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Alınan bu galibiyetle Avusturya'nın rakibi olan ve Çekya'yı organizasyon dışına iten millilerin bu galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

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