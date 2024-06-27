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Avrupa basını Türkiye'yi konuşuyor! Çekya galibiyetini böyle değerlendirdiler: Geç gelen zafer...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.06.2024 15:48
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Milli takımın Çekya galibiyeti Avrupa basınında da geniş yer bulurken "Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu son maçında Çekya ile karşılaşan A Milli Takımımız mücadelenin 20. dakikasında 10 kişi kalan rakibini 2-1 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

Alınan bu galibiyetle Avusturya'nın rakibi olan ve Çekya'yı organizasyon dışına iten millilerin bu galibiyeti Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.

İŞTE O BAŞLIKLAR...
Euro 2024 Canlı Skor

"GÖREV TAMAMLANDI"

"GÖREV TAMAMLANDI"

"Görev tamamlandı! Montella yönetimindeki Türkiye, Inter'in yıldızı Çalhanoğlu'nun da gol attığı yüksek tansiyonlu maçta Çekleri turnuva dışına iterek son 16 biletini kaptı." (La Gazzetta dello Sport)

"SAVAŞTAN GALİP ÇIKTI"

"SAVAŞTAN GALİP ÇIKTI"

"Türkiye, Çekya ile girdiği savaştan galip çıktı. Şans Çeklerin yanında değildi..." (Marca)

"REKOR KIRILDI" 

"REKOR KIRILDI" 

10 kişi kalan rakibi karşısında gereksiz yere gerilen Türkiye, Cenk Tosun'un uzatmalardaki golüyle son 16'yı garantiledi. Maçta 18 sarı 2 kırmızı kart gösterildi ve Avrupa Şampiyonaları tarihinde rekor kırıldı. (A Bola)

"ARDA GÜLER PARLADI" 

"ARDA GÜLER PARLADI" 

Güler parladı, Türkiye acı çekti... Real Madrid'in yıldızı ilk 11'de maça başladı, kalitesini gösterdi. Türkiye, 70 dakika 10 kişi oynayan Çekya karşısında sıkıntılı anlar yaşadı. (AS)

"TÜRKLER, AVUSTURYA'NIN RAKİBİ OLDU" 

"TÜRKLER, AVUSTURYA'NIN RAKİBİ OLDU" 

18 sarı, 2 de kırmızı kartla Avrupa Şampiyonaları tarihindeki en çok kart gösterilen maçta Türkler, 10 kişilik Çekya'yı eledi ve son 16'da Avusturya'nın rakibi oldu. (Mundo Deportivo)

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye son dakika euro 2024 milli takım
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