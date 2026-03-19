Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler...

Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray’ı 4-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. İngiliz ekibinin yüksek temposu ve etkili hücumları, sarı-kırmızılıları sahada çaresiz bıraktı. Avrupa basını Liverpool’un bu galibiyeti için dikkat çeken başlıklar attı. İşte detaylar...

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler...
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool, sahasında Galatasaray’ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

İngiliz ekibinin yüksek temposu ve etkili hücum organizasyonları, sarı-kırmızılıları adeta sahadan sildi. Avrupa basını, Liverpool’un gösterdiği performansı “ezici güç” ve “tam anlamıyla şov” olarak yorumlarken, Galatasaray’ın dirençsiz görüntüsü dikkat çekti.

İŞTE MANŞETLER...

AS (İspanya)

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler... G1

 “Anfield’da kasırga: Galatasaray sahadan silindi”

Marca (İspanya)

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler... G2

“Liverpool’dan ders: Galatasaray oyuna hiç giremedi”

L'Équipe (Fransa)

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler... G3

“Sarı-kırmızı kabus: Liverpool acımasızdı”

Le Parisien (Fransa)

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler... G4

“Galatasaray çöktü, Liverpool şov yaptı”

La Gazzetta dello Sport (İtalya)

Avrupa bu maçı konuşuyor: 'Galatasaray paramparça' İşte atılan manşetler... G5

“İngiliz tokadı: Galatasaray dağıldı”

