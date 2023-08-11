Avrupa'da 4'te 4 sonrası ülke puanı sıralamasında yıllar sonra bir ilk yaşandı! Devler Ligi için...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, ilk maçta Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-1, Beşiktaş'ın Neftçi'yi 3-1 ve Adana Demirspor'un Osijek'i 5-1 mağlup etmesinin ardından ülke puanı sıralamasında adeta atağa kalktık.

Ekiplerimizin Avrupa macerasından önce 12. sırada bulunan Türkiye son maçların ardından ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükseldi ve gelecek sezonlar için kritik bir konumda yer aldı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.