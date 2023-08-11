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Avrupa'da 4'te 4 sonrası ülke puanı sıralamasında yıllar sonra bir ilk yaşandı! Devler Ligi için...

11.08.2023 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa'da mücadele eden temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un oynadıkları müsabakaların hepsinden galip ayrılmaları ülke puanı sıralamasına direkt etkide bulundu. Temsilcilerimizin ön eleme turlarında oynadığı ilk maçlar öncesi 12. sırada yer alan Türkiye, 2 basamak birden yükseldi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna 3. ön eleme turunda devam eden Galatasaray, ilk maçta Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup etmişti. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turunda yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe'nin Maribor'u 3-1, Beşiktaş'ın Neftçi'yi 3-1 ve Adana Demirspor'un Osijek'i 5-1 mağlup etmesinin ardından ülke puanı sıralamasında adeta atağa kalktık.

Ekiplerimizin Avrupa macerasından önce 12. sırada bulunan Türkiye son maçların ardından ülke puanı sıralamasında 2 basamak birden yükseldi ve gelecek sezonlar için kritik bir konumda yer aldı.

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

İŞTE ÜLKE PUANI SIRALAMASI

İSVEÇ - 20,875

İSVEÇ - 20,875

POLONYA - 21,250

POLONYA - 21,250

HIRVATİSTAN - 21,525

HIRVATİSTAN - 21,525

YUNANİSTAN - 21,725

YUNANİSTAN - 21,725

ÇEKYA - 23,550

ÇEKYA - 23,550
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