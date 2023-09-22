Avrupa'da alınan 1 galibiyet 2 beraberlik sonrası İskoçya ile farkı açtık! İşte UEFA ülke puanında son durum...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın beraberliği, UEFA Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Beşiktaş'ın beraberliği sonrası ülke puanındaki yükselişimiz son sürat devam etti.
Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 33.850 olurken, en yakın rakibimiz İskoçya ile olan puanı farkını 1.800'e çıkmış oldu.
Türkiye, ilk 10'da bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.
PUAN: 21.500
PUAN: 22.875
PUAN: 23.025
PUAN: 24.325
PUAN: 25.800