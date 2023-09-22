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  4. Avrupa'da alınan 1 galibiyet 2 beraberlik sonrası İskoçya ile farkı açtık! İşte UEFA ülke puanında son durum...

Avrupa'da alınan 1 galibiyet 2 beraberlik sonrası İskoçya ile farkı açtık! İşte UEFA ülke puanında son durum...

22.09.2023 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, UEFA Konferans Ligi'nde ise Beşiktaş ve Fenerbahçe ile Avrupa'da boy gösteren Türkiye, grup maçlarının ilk haftasında alınan 1 galibiyet 2 beraberlik sonrası UEFA ülke puanı sıralamasında en yakın rakibi ile olan farkı açtı. İşte güncel UEFA ülke puanı sıralaması...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın beraberliği, UEFA Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe'nin galibiyeti ve Beşiktaş'ın beraberliği sonrası ülke puanındaki yükselişimiz son sürat devam etti.

PUAN FARKI AÇILDI

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Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 33.850 olurken, en yakın rakibimiz İskoçya ile olan puanı farkını 1.800'e çıkmış oldu.

İLK 10 SIRADA YER ALANLAR DİREKT GİDİYOR

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Türkiye, ilk 10'da bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.

İŞTE ÜLKE PUANINDA SON DURUM

ÜLKE PUANI SIRALAMASI

22) İSVEÇ

22) İSVEÇ

PUAN: 21.500

21) POLONYA

21) POLONYA

PUAN: 22.875

20) HIRVATİSTAN

20) HIRVATİSTAN

PUAN: 23.025

19) YUNANİSTAN

19) YUNANİSTAN

PUAN: 24.325

18) UKRAYNA

18) UKRAYNA

PUAN: 25.800

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