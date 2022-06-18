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Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

18.06.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları sona erdi.

Uluslararası Eskrim Federasyonu (FIE) ve Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen ve 37 ülkeden 437 sporcunun katıldığı organizasyonda, Türkiye'yi 24 sporcu temsil ediyor.

Şampiyonanın ikinci gününde kadınlar epe ve erkekler flöre kategorilerinde dereceye giren sporcular belli oldu.

Kadınlar epede Ukraynalı sporcu Vlada Kharkova Avrupa şampiyonu olurken, İtalyan Rossella Fiamingo gümüş, yine İtalya'dan Mara Navarria ve Polonyalı Martyna Wenglarczyk Swatowska bronz madalya kazandı.

Erkek flörede ise İtalyan sporculardan Daniele Garozzo altın, Tommaso Marini gümüş, Fransız Maximilien Chastanet ve yine İtalya'dan Giorgio Avola bronz madalya elde etti.

Öte yandan, şampiyonanın ikinci gününde ay-yıldızlı 8 eskrimci piste çıktı. Karşılaşmalar sonucu kadınlar epede tablo-16'da organizasyona veda eden Gökçe Günaç 11'inci, Damlanur Sönmüş 29'uncu, Aleyna Ertürk 59'uncu ve Yağmur Sönmüş organizasyonu 73'üncü sırada tamamladı.

Erkekler flörede ise Martino Minuto 41'inci, Alp Eyüpoğlu 65'inci, Alp Tuna Korkmaz 67'nci ve Batuhan Mazlumoğlu 68'inci sırada yer aldı.

Yarın erkekler epe ve kadınlar kılıç kategorileriyle devam edecek organizasyon, 22 Haziran Çarşamba günü son bulacak.

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda ikinci gün müsabakaları tamamlandı

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