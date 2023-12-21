Avrupa futbolu baştan aşağı değişiyor! Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI DA AÇIKLANDI

Avrupa Süper Ligi'nin destekleyicisi A22 Sports Management, organizasyonun formatını da duyurdu. Buna göre organizasyona 64 takım katılım sağlayacak. Bu 64 takımdan 16 tanesi 'Yıldız', 16 tanesi ise 'Altın' ligde yer alacak, 'Mavi' ligde ise 32 takım mücadele edecek. Organizasyon, lig ve play-off olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Takımlar her sezon 7'si iç sahada 7'si ise dış sahada olmak üzere en az 14 maç oynacak. Yıldız, Altın ve Mavi ligdeki takımlar, yıllık performanslarına göre bir üst lige yükselebilecek ya da bir alt lige düşebilecek.