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Avrupa futbolu baştan aşağı değişiyor! Avrupa Adalet Divanı'ndan Avrupa Süper Ligi kararı

21.12.2023 16:59 | Son Güncelleme:
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Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın 2021 yılında Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı davrandığına karar verdi. Bu karar sonrası UEFA'dan yapılan açıklamada "Bu karar, sözde Süper Lig'in onaylanması ya da doğrulanması anlamına gelmemekte" ifadeleri kullanıldı.

Real Madrid ve Barcelona'nın başı çektiği birçok Avrupa kulübü 2021 yılında Avrupa Süper Ligi adı altında yeni bir futbol organizasyonu başlatmak için adım atmıştı. Bunun üzerine UEFA, bu organizasyona katılan kulüp ve oyuncuların, UEFA organizasyonlarından süresiz olarak men edileceğini söyleyerek kulüplerin bu organizasyonu hayata geçirmesini engellemişti. Bunun üzerine birçok kulüp, Avrupa Süper Ligi projesinden çekildiğini ifade etmiş ve Real Madrid ile Barcelona dışında bir kulüp kalmamıştı. UEFA'nın bu açıklamasından sonra organizasyonun yasal şirketi, Avrupa Süper Lig organizasyonunun konumunu korumak için Avrupa Adalet Divanı'na başvurmuştu. Kulüpler, UEFA'yı futbol müsabakalarındaki pazar hakimiyetini kötüye kullandığı iddiasıyla Avrupa yasalarını ihlal etmekle suçlamıştı. Bunun üzerine görülen davada mahkeme kararını bugün açıkladı. Avrupa Adalet Divanı, FIFA ve UEFA'nın Avrupa Süper Ligi'ni yasaklayan kurallarını hukuka aykırı olarak nitelendirdi.

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FLORENTINO PEREZ: KULÜPLER KENDİ KADERLERİNİN EFENDİSİ OLACAK

FLORENTINO PEREZ: KULÜPLER KENDİ KADERLERİNİN EFENDİSİ OLACAK

Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinden birisi olan Real Madrid'te başkan Florentino Perez, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar sonrasında açıklamalarda bulundu. Kararı memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Perez, "İlk olarak, Avrupa kulüp futbolu tekel değildir ve bir daha asla olmayacaktır. İkincisi, bugünden itibaren kulüpler kendi kaderlerinin efendisi olacak. Kulüpler, sporumuzu modernize edecek ve dünyanın her yerinden taraftarların ilgisini çekecek Avrupa organizasyonlarını önerme ve tanıtma hakkımızı görüyorlar. Kısacası bugün özgürlüklerin Avrupa'sı bir kez daha zafere ulaştı ve bugün futbol ve taraftarları da zafere ulaştı" ifadelerine yer verdi.

UEFA'DAN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

UEFA'DAN KARŞI AÇIKLAMA GELDİ

UEFA, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı karar sonrasında bir bildiri yayımladı. Aldıkları kararlar ve uyguladıkları kuralların Avrupa yasalarına uygun olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu karar, sözde 'süper lig'in onaylandığı anlamına gelmez; Bu karar, UEFA'nın ön yetkilendirme çerçevesinde önceden var olan bir eksikliğinin altını çiziyor; bu, Haziran 2022'de zaten kabul edilmiş ve ele alınmış bir teknik husustur. UEFA, yeni kurallarının sağlamlığından ve özellikle de bu kuralların ilgili tüm Avrupa yasalarına uyduğundan emindir."

ATLETICO MADRID'TEN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI TAVIR

ATLETICO MADRID'TEN AVRUPA SÜPER LİGİ'NE KARŞI TAVIR

İspanya LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid, Avrupa Adalet Divanı'nın aldığı kararın ardından bir açıklama paylaşarak Avrupa Süper Ligi'ni istemediklerini belirtti. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, "Avrupa futbol ailesi Avrupa Süper Ligi'ni istemiyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya (Real Madrid ve Barselona hariç) vb. Süper Lig'i istemiyorlar. Avrupa futbolunun büyük ailesini korumaktan, yerel ligleri korumaktan ve bunlar aracılığıyla her sezon Avrupa müsabakalarına katılma hakkı elde etmekten yanayız" ifadelerine yer verildi.

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI DA AÇIKLANDI

AVRUPA SÜPER LİGİ FORMATI DA AÇIKLANDI

Avrupa Süper Ligi'nin destekleyicisi A22 Sports Management, organizasyonun formatını da duyurdu. Buna göre organizasyona 64 takım katılım sağlayacak. Bu 64 takımdan 16 tanesi 'Yıldız', 16 tanesi ise 'Altın' ligde yer alacak, 'Mavi' ligde ise 32 takım mücadele edecek. Organizasyon, lig ve play-off olmak üzere iki aşamalı olarak gerçekleşecek. Takımlar her sezon 7'si iç sahada 7'si ise dış sahada olmak üzere en az 14 maç oynacak. Yıldız, Altın ve Mavi ligdeki takımlar, yıllık performanslarına göre bir üst lige yükselebilecek ya da bir alt lige düşebilecek.

NE OLMUŞTU?

NE OLMUŞTU?

Avrupa futbolunun 12 dev takımı, 19 Nisan 2021’de UEFA’ya adeta meydan okumuş ve Avrupa Süper Ligi’ni kurduklarını açıklamışlardı. Bu takımlar şöyleydi: Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, Milan, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Barcelona, Real Madrid Yayınladıkları bildiride, UEFA organizasyonlarında yer almayacakları ve kendi kurdukları ligde mücadele edecekleri belirtiliyordu. Takımların amacı; UEFA organizasyonlarından yeteri kadar gelir elde edemedikleri için, kendi kuracakları ve paylarının daha yüksek olacağı bir organizasyon oluşturmaktı. Ligin ortakları da UEFA gibi bir üst kurum değil, bizzat kendileri olacaktı. Basketbolda EuroLeague’den alışık olduğumuz bir sisteme benzetilebilir.

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