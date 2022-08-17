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Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

17.08.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

NİĞDE (AA) - Polonya'da düzenlenen Gençler ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Yasin Büyükhüseyinler, memleketi Niğde'ye geldi.

Organizasyonda 15 yaş altı kategorisi erkekler 73 kiloda koparmada 114 kilo, silkmede 138 kilo, toplamda 252 kilo ile 3 altın madalya kazanan Yasin'i Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, vatandaşlar ve ailesi coşkulu bir şekilde karşıladı.

Davul zurna eşliğinde oynayan sporcu, daha sonra üstü açık otomobille kent turu yaparak başarısını Niğde halkıyla paylaştı.

İlker Ötgünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyon sporcuyu tebrik ettiğini söyledi.

Yasin Büyükhüseyinler'in, antrenörü Nihat Arslan yönetiminde ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde büyük özveriyle çalıştığını belirten Ötgünlü, "Sporcumuzu Ankara'ya Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne gönderdik. Polonya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Büyüklerde ve daha sonra dünya şampiyonasında yine ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum." diye konuştu.

Milli halterci Yasin de Polonya'da ülkesini gururla temsil etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden genç sporcu, çalışmalarına devam edeceğini aktardı.

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

Avrupa şampiyonu genç halterci Yasin Büyükhüseyinler, Niğde'de coşkuyla karşılandı

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