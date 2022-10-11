Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar engel olamadı! Fenerbahçe, Avrupa'ya damgasını vurdu! Rakipleri Manchester City ve PSG...

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 25 gol kaydederek dikkatleri toplamıştı. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı sarı - lacivertliler, Avrupa'da da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ ZORLUYOR

İKİNCİ SIRA FENERBAHÇE'NİN Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım konumunda Fenerbahçe var.

ZİRVEDE CITY VAR Listenin zirvesinde Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City yer alırken, 3. sırada ise PSG bulundu. Listenin ilk 3 sırası şu şekilde;

MANCHESTER CITY Çıktığı maç: 9

Attığı gol: 33

Maç başına ortalama: 3.67

FENERBAHÇE Çıktığı maç: 8

Attığı gol: 25

Maç başına ortalama: 3.22