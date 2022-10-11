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  4. Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar engel olamadı! Fenerbahçe, Avrupa'ya damgasını vurdu! Rakipleri Manchester City ve PSG...

Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar engel olamadı! Fenerbahçe, Avrupa'ya damgasını vurdu! Rakipleri Manchester City ve PSG...

11.10.2022 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 8 maçta 25 gol kaydeden Fenerbahçe'nin ortaya koyduğu performans dikkat çekiyor. Sezona teknik direktör Jorge Jesus ile başlayan sarı - lacivertlilerde Portekizli teknik adamın takımına aşıladığı sistem, taraftarların beğenisini topladı. Oldukça golcü bir sezon geçiren Fenerbahçe'nin Avrupa'nın önde gelen iki kulübü Manchester City ve PSG ile yarışta olduğu ortaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 9 haftada topladığı 17 puanla 4. sırada yer alan ve 1 maç eksiği bulunan Fenerbahçe, 25 gol kaydederek dikkatleri toplamıştı. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı sarı - lacivertliler, Avrupa'da da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

FENERBAHÇE ZİRVEYİ ZORLUYOR

İKİNCİ SIRA FENERBAHÇE'NİN

İKİNCİ SIRA FENERBAHÇE'NİN
Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de maç başına gol ortalaması en yüksek 2. takım konumunda Fenerbahçe var.

ZİRVEDE CITY VAR

ZİRVEDE CITY VAR
Listenin zirvesinde Pep Guardiola'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester City yer alırken, 3. sırada ise PSG bulundu. Listenin ilk 3 sırası şu şekilde;

MANCHESTER CITY

MANCHESTER CITY
Çıktığı maç: 9
Attığı gol: 33
Maç başına ortalama: 3.67

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE
Çıktığı maç: 8
Attığı gol: 25
Maç başına ortalama: 3.22

PARIS SAINT GERMAIN

PARIS SAINT GERMAIN
Çıktığı maç: 10
Attığı gol: 28
Maç başına ortalama: 2.80
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Jorge Jesus fenerbahçe manchester city psg spor chloe spor toto sezon spor tot süper li spor to
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