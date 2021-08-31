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Avrupa Yakası'nda "Fatoş" rolünü oynamıştı! İşte Şenay Gürler'in son hali!

31.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranların tanınan siması Şenay Gürler, Türk televizyonlarının uzun soluklu dizilerinden olan "Avrupa Yakası" adlı dizide "Fatoş" rolü ile akıllara kazınmıştı. Aynı zamanda Merve Boluğur ve Nergis Kumbasar ile birlikte rol aldığı "Acemi Cadı" adlı dizide canlandırdığı "Selda" karakteri ile de beğeni toplamıştı. İşte oyunculuk kariyerine devam eden Şenay Gürler'in son hali!

55 yaşındaki oyuncu Şenay Gürler, 11 Şubat 2004 - 24 Haziran 2009 tarihleri arasında yayınlanan Gürse Birsel tarafından yazılan "Avrupa Yakası" adlı dizide hayat verdiği "Fatoş" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. İşte Avrupa Yakası'ndan sonra da birçok başarılı projede yer alan Şenay Gürler'in son hali!

İŞTE ŞENAY GÜRLER'İN SON HALİ!

Türk sinema ve dizi oyuncusu Şenay Gürler, bir zamanlara damga vuran "Avrupa Yakası" adlı dizide "Fatoş" rolüne hayat vermişti.
Senaryosu Gürse Birsel tarafından yazılan komedi türündeki Avrupa Yakası dizisinde Gazanfer Özcan, Gülse Birsel, Ata Demirer, Engin Günaydın, Hümeyra, Evrim Akın, Binnur Kaya gibi birçok ünlü oyuncu yer aldı. 2009'da biten söz konusu dizi hala gündem olmaya devam ediyor.
Avrupa Yakası'nın "Fatoş"u Şenay Gürler Acemi Cadı, Kaçak Gelinler, Mucize 2: Aşk, Küçük Sırlar gibi başarılı projelerde yer aldı.
Star TV'de 7 Temmuz 2006 - 21 Aralık 2007 tarihleri arasında yayınlanan, Merve Boluğur ve Nergis Kumbasar ile başrolü paylaştığı Acemi Cadı adlı dizide "Selda" rolünü oynadı.
Ekranların tanınan simalarından olan Şenay Gürler şimdilerde ise 28 Haziran 2021'de yayınlanmaya başlayan "Kalp Yarası" adlı dizide "Azade Sancakzade" rolünü canlandırıyor.
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Şenay Gürler Kalp Yarası dizisi
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