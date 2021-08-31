Avrupa Yakası'nda "Fatoş" rolünü oynamıştı! İşte Şenay Gürler'in son hali!

55 yaşındaki oyuncu Şenay Gürler, 11 Şubat 2004 - 24 Haziran 2009 tarihleri arasında yayınlanan Gürse Birsel tarafından yazılan "Avrupa Yakası" adlı dizide hayat verdiği "Fatoş" karakteri ile adını geniş kitlelere duyurdu. İşte Avrupa Yakası'ndan sonra da birçok başarılı projede yer alan Şenay Gürler'in son hali!