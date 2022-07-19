YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. "Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

19.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "Avrupa'daki Türkler Kayseri Buluşması" kapsamında gurbetçiler, tarihi yerleri gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinlik kapsamında gurbetçilere Kayseri'nin sahip olduğu zenginlikleri tanıtmak amacıyla geziler düzenleniyor.

Gurbetçiler, gezi kapsamında İncesu ilçesindeki külliyede yer alan Kara Mustafa Paşa Kervansarayı, arasta, cami ve Bulgurcu Mahallesi ile Aziz Eusthatios Rum Kilisesi gibi tarihi alanları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kültür turları, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Koramaz Vadisi, Kültepe Kaniş Karum Höyüğü gibi tarihi yerlerin gezilmesiyle sürecek.

Ücretsiz düzenlenen gezilere katılmak isteyenler, Kayseri Kalesi'ndeki etkinlik alanında kayıt yaptırabilir.

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

"Avrupa'daki Türkler" Kayseri'de kültür turlarıyla tarihi yerleri geziyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Kayseri festival

Kayseri Namaz Vakitleri 19 Temmuz Salı

İmsak
03:37
Sabah
05:21
Öğle
12:49
İkindi
16:43
Akşam
20:07
Yatsı
21:44
Kayseri ECZANELER
Kayseri ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Öldürdü, soydu, cesediyle cinsel ilişkiye girmeye çalıştı!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

Avrupa kavruluyor! Can kaybı bini aştı

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

17 yıl ayrılıktan sonra evlendiler! İşte detaylar

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.