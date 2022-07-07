Avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine Kars, Ardahan ve Iğdır'da tepki

Kars, Iğdır ve Ardahan'da avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Iğdır Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar adına açıklama yapan Selda Karadağ, Bakırtaş'ın mesleğini yaptığı için öldürüldüğünü söyledi.

Avukatların adaletin tecellisi için mesleğini yaptığını ifade eden Karadağ, "Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa, bu katil zanlısını da 'bir avukat' savunacak. Önce ailesine, sonra da bütün meslektaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Meslektaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından avukatlar, Iğdır Barosuna kadar yürüyerek cinayeti protesto etti.

- Ardahan

Ardahan Baro Başkan Vekili Songül Şit, adliye önünde toplanan avukatlar adına yaptığı açıklamada, üzüntülü olduklarını anlattı.

Bakırtaş'a rahmet dileyen Şit, "Kamusal hizmet veren bir mesleğin mensupları olarak avukat Servet Bakırtaş'ı düşünce dünyamızda şehit olarak yaşatacağız." ifadesini kullandı.

- Kars

Kars Baro Başkanı Fettah Çapkurt, adliye önündeki açıklamasında, adalet adına görevlerini her zaman sürdüreceklerini belirterek, "Dilenen sabırların, sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına, durduruluncaya kadar adalet adına atan Servet Bakırtaş’ın yüreği şimdi bizde atacak." diye konuştu.