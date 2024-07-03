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Avusturya zaferi sonrası o ismi öve öve bitiremediler! "Bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.07.2024 09:46
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EURO 2024'te yoluna devam eden A Milli Takımımız, Avusturya engelini de 2-1 ile aşarken adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

A Milli Takım'ın EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmasının yankıları sürerken, spor yazarları karşılaşmaya dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

İŞTE O YAZILAR...
Euro 2024 Canlı Skor

"HEPSİNİ CENNETE TAŞIDI" (Gürcan Bilgiç/Sabah)

"HEPSİNİ CENNETE TAŞIDI" (Gürcan Bilgiç/Sabah)

"Bu Avusturya, turnuvanın "Esas oğlanı." Montella'nın dediği gibi "Kulüp takımı" havasındalar. İyi oynadılar maçlarını, gövde gösterilerini de yaptılar. Üç ay önce bize de "Altı" atmışlardı. O gün aklıma kazındı. O yüzden bu maçın anlamı birileri için çeyrek final olabilir ama benim için başkaydı. Bir eski milletvekili vardı, twit attı, Portekiz kazanınca "Yaşa" dedi. Bu skor o arkadaşın lavabosuna gitsin... Bitiş düdüğünde tüm takım yere yıkıldı. Öylesine mücadele ettiler ki, o düdük hepsini bir anda cennete taşıdı."

"YİNE TARİH YAZDIK" (Ahmet Çakar/Sabah)

"YİNE TARİH YAZDIK" (Ahmet Çakar/Sabah)

"Yine tarih yazdık. Çok zor oldu, kabir azabı gibi geçti, hele hele son 10 dakika öldük öldük dirildik. Hele hele son saniyede Mert'in mutlak gollük kafa vuruşunu çıkarması… Ama çeyrek finaldeyiz. Son 15 dakika hariç hiçbir zaman Avusturya gibi bir rakibe oyunu vermedik. Dün gecenin çok fazla başrol oyuncusu var… Hangisinden başlayayım? İki duran topta gol atan stoper Merih mi? Ya da son saniyede takımı ipten alan kaleci Mert mi? Ama bence dün gecenin kahramanı Kaan Ayhan… Fevkalade iyi oynadı. Öyle kritik anlarda öyle stratejik müdahaleler yaptı ki bence dün gecenin atan ve tutan oyuncularımızın başarısı dışında onun büyük payı var. Böylesine uluslararası bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı."

"BÜTÜN TÜRKİYE KURTARDI" (Ömer Üründül/Sabah)

"BÜTÜN TÜRKİYE KURTARDI" (Ömer Üründül/Sabah)

"Milli Takımımız dün gece yeni bir tarih yazdı. Günümüz futbolunun istediği ilkelerin tümünde bizden daha iyi olan bir rakip karşısında yüreğimizi takım halinde sahaya yansıtarak tek kelime ile özetlemek gerekirse savaşarak kazandık. Bütün futbolcular ellerinden gelini yaptı. Teknik direktör Montella dün Kaan'ı da stopere çekerek 3'lü defans uygulattı. Üç stoperimiz de inanılmaz oynadılar. Doğal olarak iki de gol atan Merih Demiral sahanın yıldızıydı. Rakibin son saniyelerdeki kafa vuruşunu ise Mert Günok ile birlikte tüm Türkiye kurtardı."

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR" (Ercan Güven/Milliyet)

"VATAN SİZE MİNNETTARDIR" (Ercan Güven/Milliyet)

"Yağmurlu bir Leipzig gecesinde, sahada “inanmış” çocuklar, tribünde onlara inanmış zinde taraftarlarla motorları maviliklere sürdü Ay-Yıldız’lı takım. Final çeyrek, mutluluk tam! Ne diyelim. Bu millet, ülkenin şu sıkıntılı sürecinde sportif bağlamda yüzünü güldüren sizlere minnettardır. Herkese kutlu olsun."

"MERİH ARŞA YÜKSELDİ!" (Turgay Demir/Fotomaç)

"MERİH ARŞA YÜKSELDİ!" (Turgay Demir/Fotomaç)

"İsminden değil ama cisminden çekinilmesi gereken bir takım Avusturya… Kadrolarında dünya yıldızı yok ama takım olarak bir yıldız gibi parlıyorlar. Böyle bir rakibe karşı geri düşmek büyük sıkıntı olurdu. O nedenle ilk atağımızda gol bulmak muhteşemdi! Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğunda Arda çok daha rahattı ve özgüvenle insiyatif aldı. Ardından kullandığımız korner atışında Merih deyim yerindeyse arşa kadar yükselip iki kişi arasından müthiş bir kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkardı. Merih ve mükemmel kurtarışlar yapan Mert gecenin yıldızlarıydı. Hele hele Mert'in son anda bir kurtarışı var ki, 80 milyonun kalbini test etmiş oldu... Ohh be çeyrek final varmış"

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Avusturya Türkiye son dakika euro 2024 milli takım
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