Avusturya zaferi sonrası o ismi öve öve bitiremediler! "Bir turnuvada yaşanmış en büyük futbolcu performansıydı"

"HEPSİNİ CENNETE TAŞIDI" (Gürcan Bilgiç/Sabah)

"Bu Avusturya, turnuvanın "Esas oğlanı." Montella'nın dediği gibi "Kulüp takımı" havasındalar. İyi oynadılar maçlarını, gövde gösterilerini de yaptılar. Üç ay önce bize de "Altı" atmışlardı. O gün aklıma kazındı. O yüzden bu maçın anlamı birileri için çeyrek final olabilir ama benim için başkaydı. Bir eski milletvekili vardı, twit attı, Portekiz kazanınca "Yaşa" dedi. Bu skor o arkadaşın lavabosuna gitsin... Bitiş düdüğünde tüm takım yere yıkıldı. Öylesine mücadele ettiler ki, o düdük hepsini bir anda cennete taşıdı."