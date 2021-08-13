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Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi

13.08.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi

SİNOP (AA) - Sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesinde mahsur kalan bir aile helikopterle bulundukları yerden tahliye edildi.

Fındıklı Mahallesi'nde mahsur kalan aileyi TSK'ya ait helikopterle alan ekipler Ayancık Devlet Hastanesine getirdi.

Anne Özlem Çalışkan (36) ile çocukları Mehmet Efe (9) ve Hikmet Can (11) sağlık ekiplerince ambulansta sağlık kontrolünde geçirildi.

Özlem Çalışkan kendilerini kurtaran ekibe teşekkür etti.

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile TSK'ya ait helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi

Ayancık'ta selde mahsur kalan aile helikopterle tahliye edildi
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