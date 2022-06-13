Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirilmiş, olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirilmişti.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

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