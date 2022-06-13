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Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

13.06.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli 5 ilde "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce, eskort siteleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 12'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün Aydın'ın yanı sıra İstanbul, Denizli, Manisa ve Uşak'ta belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda U.K, B.S, M.P, Ç.I, K.Ç, İ.Y, O.Ç.Ö, Ç.Ş, H.C, E.Ç, N.K, İ.B, A.Ç, K.K. ve E.B'yi gözaltına almıştı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 72 dijital materyal, 14 banka kartı, 49 bin 600 lira ve 100 Avustralya doları ele geçirilmiş, olayla ilgili 69 kişinin mağdur edildiği bildirilmişti.

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 12 şüpheli tutuklandı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

Aydın merkezli dolandırıcılık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Gözaltı

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