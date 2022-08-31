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Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

31.08.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.56'da Kuşadası açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu ve en yakın yerleşim yerine 30 kilometre mesafede meydana geldiği belirlendi.

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 4,7 büyüklüğünde deprem

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Anahtar Kelimeler:
deprem kuşadası Aydın afad

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