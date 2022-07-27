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Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

27.07.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Organize Sanayi Bölgesinde bir kağıt fabrikasında atık kağıtların bulunduğu açık alanda yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Aydın'da bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

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