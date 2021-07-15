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Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

15.07.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası ve Didim ilçelerinde yerli ve yabancı turistler, sıcak hava dolayısıyla sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Didim'de hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı ise yüzde 44'e kadar ulaştı.

Yoğunluğun oluştuğu ilçenin dünyaca ünlü plajı Altınkum'da yerli ve yabancı turistler, denize girerek serinledi. Bazı turistler de tekne turlarıyla koylarda yüzmeyi tercih etti.

Kuşadası ilçesinde de sıcaklığın 39 dereceye ulaşmasıyla çok sayıda kişi, Kadınlar Denizi Plajı, Kuştur Plajı ve Sevgi Plajı ile su parklarına akın etti.

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda da günübirlik tatilciler yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan Didim, Kuşadası, Bodrum ve Marmaris gibi turistik ilçelere geçiş güzergahında bulunan Söke ve Çine ilçelerinde zaman zaman trafik yoğunlaşıyor.

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu

Aydın'da bunaltıcı sıcak nedeniyle sahiller doldu
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