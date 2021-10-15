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Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

15.10.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak dolayısıyla bazı ev ve iş yerlerini bu bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu tahliye etti.

Çevre yolunda bir kısmında oluşan birikintiden dolayı bir minibüs, 3 otomobil ve bir motosiklet suyun içinde kaldı.

Bazı mahallelerde fırtına dolayısıyla ağaçlar yola devrildi.

Belediye ekipleri suların tahliyesi ve ağaçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı

Aydın'da etkili olan sağanak nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı
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Anahtar Kelimeler:
kuşadası yağmur

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