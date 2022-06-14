Aydın'da suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli yakalandı

Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26,29 gram kokain, 242 gram esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, ruhsatsız 4 tabanca, 4 av tüfeği, 48 fişek, 4 şarjör ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 500 lira ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Kuşadası , Germencik ve Manisa'nın Turgutlu ilçelerinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları, uyuşturucu ticareti ve yağma suçlarını örgütlü olarak işledikleri öne sürülen 14 kişiyi yakalamak üzere çalışma başlattı.

- Adreslerde yapılan aramada 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 gram kokain, 242 gram esrar, ruhsatsız 4 tabanca ile 4 av tüfeği ele geçirildi

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