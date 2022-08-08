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Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

08.08.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytin bahçesinde çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Uzunçam Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi ve helikopter sevk edildi.

Karadan ve havadan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 20 dönümlük zeytin bahçesi zarar gördü.

Soğutma çalışmaları sürüyor.

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Aydın'da zeytin bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

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yangın Aydın Nazilli

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