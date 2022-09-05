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Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

05.09.2022 23:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

7 Eylül Aydın’ın kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Ateşi topluluğu sahne aldı.

Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, kadınların efe oyunuyla başladı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, törende yaptığı konuşma da 100 yıl önce milli mücadelenin ilk ateşinin atıldığı topraklarda olduklarını söyledi.

Şehrin kurtuluşunda mücadele eden efelere teşekkür eden Çerçioğlu, "Başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi saygıyla minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun." dedi.

Çerçioğlu, konuşmasının ardından eline aldığı Türk bayrağıyla vatandaşları selamladı.

Anadolu Ateşi topluluğu Türkiye’nin çeşitli yörelerine özgü dans gösterisi sundu. Topluluğun zeybek gösterisi alkış aldı.

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

Aydın’ın kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümünde Anadolu Ateşi sahne aldı

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Özlem Çerçioğlu 100 yıl anadolu ateşi sahne

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