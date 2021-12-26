Aydınlı jant firmasından 32 milyon dolarlık yeni yatırım

FERDİ UZUN - Aydın'da ürettiği jantları 80 ülkeye ihraç eden firma, tarımsal ve endüstriyel iş makinelerine yönelik üretim için 32 milyon dolarlık yeni yatırım yapacak.

Efeler ilçesindeki Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Genel Müdürü Ercan Çerçioğlu, AA muhabirine, geçen yıla oranla satışlarında ciddi oranda artış yaşandığını belirtti.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla dünya tedarik zincirindeki kırılmaların kendilerine pozitif yönde yansıdığını kaydeden Çerçioğlu, önceki yıla oranla cirolarını yüzde 60 artırdıklarını söyledi.

Çerçioğlu, bu dönemde fırsatları iyi değerlendirdiklerini dile getirerek, "Ülkemizin bulunduğu avantajlı coğrafya yani AB ülkelerine yakınlığı, Orta Doğu, Kuzey Afrika'ya lojistik avantajı, siparişlerimizin artmasında etken oldu. Bu süreci de iyi yönettik. Teslimatlarımızda herhangi bir gecikme olmadı. 2022'de de bunun devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında yeni müşteriler kazandıklarını söyleyen Çerçioğlu, bundan dolayı yeni yatırım kararı aldıklarını anlattı.

Germencik ilçesinde Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi'nde 47 bin metrekarelik arsa alımıyla sıfırdan yeni bir yatırım planının hazır olduğunu anlatan Çerçioğlu, "Bu tesis tarımsal makine ve endüstriyel iş makineleri jantları alanında üretim yapacak. Buradaki fabrikamızın yarısı kadar bir kapasiteyi üretecek. Bu da yaklaşık 1 milyon janta tekabül ediyor. Önümüzdeki aylarda inşaat başlayacak, hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde üretime başlamak. Yaklaşık 32 milyon dolar civarında bir yatırım yapılacak. 150 işçiyle başlayıp zaman içerisinde 500 işçiye çıkabilecek bir yatırım." şeklinde konuştu.

"Şu anda müşterilerimiz kalite ve lojistik süresi nedeniyle artık Çin'den ürün almak istemiyor. Vakit kaybetmememiz lazım. Bu yatırım için bizce tam zamanı." diyen Çerçioğlu, ihracata önem verdiklerini vurguladı.

- "Milli bir görev gibi görüyoruz"

Çerçioğlu, 80 ülkeye ihracat yaptıklarını, sektörün lider firmalarıyla çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hemen hemen tüm kıtalara jant sevkiyatımız var. Ağırlıklı yani yüzde 50'ye yakını AB ülkeleri. Ülkemiz ekonomisinin ihracat yoluyla iyiye gideceğine, ülkemizin refahının, zenginliğinin ihracat yoluyla artacağına inanan sanayicilerdeniz. Bu yüzden de ürettiğimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Bunu bir milli görev gibi de görüyoruz. Yurt içinin de ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hedefimiz mümkün olduğu kadar ihraç etmek. Dolayısıyla bu yatırımı zamanında yapıyoruz. Geç kalsaydık başka tedarikçiler devreye girecekti. Yeni fabrikamız devreye girene kadar ana fabrikamızdan ihtiyaçları karşılayacağız."