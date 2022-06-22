Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde 153 türde yaklaşık 1600 hayvana ev sahipliği yapan hayvanat bahçesi, "Ponçik" ile Van'dan getirilen 5 aylık diğer bir yavru ayının yeni evi oldu.

Ayı yavrusu "Ponçik" Kayseri'deki yeni yuvasına ulaştı

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