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Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

20.09.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de birçok takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam Aykut Kocaman için flaş bir iddia ortaya atıldı. Bir dönem Fenerbahçe, Başakşehir ve Konyaspor'u çalıştıran Aykut Kocaman'a sürpriz bir teklif yapıldı. Uzun süredir teknik direktörlük yapmayan Aykut Kocaman bu teklifi reddetti.

Aykut Kocaman'a sürpriz bir teklif geldi. Deneyimli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti. Üst ligde takım çalıştırmayı düşündüğü için gelen teklifi reddeden Aykut Kocaman, sosyal medyada gündem olmuş durumda.

SAMSUNSPOR'DAN AYKUT KOCAMAN İDDİASI

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Ajansspor'un iddiasına göre TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, gözünü Aykut Kocaman'a dikti. Samsunspor'un teklfi sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı. Yapılan teklifte, "Gel şampiyon olalım hocam" ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN TEKLİFİ REDDETTİ

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Karadeniz ekibinin teklifini teşekkür ederek geri çeviren Aykut Kocaman, bu sezon hiçbir takımı çalıştırmak istemediğini belirtti. Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotasını başka adaylara çevirdi.

AYKUT KOCAMAN FOTOĞRAFLARI

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Samsunspor
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