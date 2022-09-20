Aykut Kocaman'a sürpriz teklif! ''Gel şampiyon olalım hocam''

Aykut Kocaman'a sürpriz bir teklif geldi. Deneyimli çalıştırıcı gelen bu teklifi reddetti. Üst ligde takım çalıştırmayı düşündüğü için gelen teklifi reddeden Aykut Kocaman, sosyal medyada gündem olmuş durumda.

SAMSUNSPOR'DAN AYKUT KOCAMAN İDDİASI

Ajansspor'un iddiasına göre TFF 1. Lig ekibi Samsunspor, gözünü Aykut Kocaman'a dikti. Samsunspor'un teklfi sonrası taraflar arasında yaşananlar ortaya çıktı. Yapılan teklifte, "Gel şampiyon olalım hocam" ifadelerinin kullanıldığı iddia edildi.

AYKUT KOCAMAN TEKLİFİ REDDETTİ

Karadeniz ekibinin teklifini teşekkür ederek geri çeviren Aykut Kocaman, bu sezon hiçbir takımı çalıştırmak istemediğini belirtti. Kocaman'dan olumsuz yanıt alan Samsunspor ise rotasını başka adaylara çevirdi.