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  4. Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali şaşırttı

Aynalı Tahir'in biricik aşkıydı! Yıllardır teknede yaşayan Yeşim Büber'in son hali şaşırttı

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
23.03.2024 17:59
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Aynalı Tahir’de Zümrüt karakterini canlandıran Yeşim Büber, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. 2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile beraber teknede yaşama kararı alan Büber, bu sıra dışı tercihiyle dikkat çekiyor.

Bir dönemin efsane dizisi Aynalı Tahir, 1998-2001 yılları arasında yayınlanmıştı. Başrollerinde Alişan, Emine Ün, Erkan Petekkaya gibi isimlerin yer aldığı dizide Yeşim Büber de yer alıyordu.

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SON HALİ GÜNDEM OLDU

Aynalı Tahir’de Zümrüt karakterini canlandıran Yeşim Büber, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Şimdilerde evli ve iki çocuk annesi olan Yeşim Büber'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

2006'da evlendiği görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile beraber teknede yaşama kararı alan Büber, ikiz çocukları Nehir ve Can Yunus ile birlikte deniz üzerinde bir hayat kurdu.

Son olarak Siyah inci dizisinde Melek karakterini canlandıran ünlü oyuncu uzun bir süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

Oyuncu Instagram hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmiyor. Oyuncunun hayranları tarafından paylaşımlarına beğeni yağıyor.

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Yeşim Büber Alişan evlendi karakteri
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