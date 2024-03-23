Doğukan Manço acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu! 'Son fotoğrafımızmış'

Trafik kazası geçiren müzisyen Semih Tuncer, hayatını kaybetti. Semih Tuncer'in ölüm haberi sevenlerini derinden sarstı.

Tuncer'in ölüm haberini Doğukan Manço duyurdu. Manço, Instagram hesabından "Son fotoğrafımızmış" mesajıyla Tuncer'le şarkı çalışmaları sırasında çekilen karelerini paylaştı.

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Manço, Instagram hesabından duygu yüklü bir de mesaja yer verdi. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son fotoğrafımızmış... Semih Tuncer'in haberini almadan bir gün önce, 'Ya çok ara verdik, bir kapısını çalsam da yine güzel bir müzik yapsak' diye debelenip duruyordum evde. Bilen bilir, çok özel bir yetenek, çok kişinin müzik hayatını güzelleştirmiş birisi. Benim de bu sektörde var olmamı sağlayan çok değerli bir arkadaşım, ağabeyim ve ustamdı. Allah mekanını cennet eylesin. Çok üzgünüm."

Semih Tuncer'i aramadığı için yaşadığı pişmanlığı dile getiren Manço, "Ben erteledim, 'Şu işler bi bitsin arayacağım' dedim. 'Kafam rahatlasın da bie akşam daha rahat vakit geçirelim' dedim. Şimdi sonuç? Kafam rahatlasa ne olur? Her neyi erteliyorsanız kısaltın o süreyi" tavsiyesinde bulundu.







