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Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

19.09.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik çalışmasında 2 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda şişe, hurda parçalar ve plastik atık toplandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Dünya Temizlik Günü kapsamında denizde ve kıyıda temizlik yapıldı.

Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Kent Konseyi, Tema Ayvalık, Let's Do İt Türkiye iş birliği ve çevre gönüllülerinin katılımıyla Cunda Beş Kuyular mevkisi başta olmak üzere çeşitli bölgelerde temizlik gerçekleştirildi.

Temizlik çalışmasında 2 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda şişe, hurda parçalar ve plastik atık toplandı.

Etkinliğin ardından Küçükköy Halk Müziği Derneği konseri yapıldı.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, yaptığı açıklamada, temiz çevre, temiz gelecek ve daha temiz bir Ayvalık için kolları sıvadıklarını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

- Temizlik çalışmasında 2 cep telefonunun yanı sıra çok sayıda şişe, hurda parçalar ve plastik atık toplandı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

Ayvalık'ta Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre temizliği yapıldı

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